اليابان تستعد لكارثة طبيعية وترفع مستوى الخطر إلى الرابع

جهينة نيوز

أنشأت الحكومة اليابانية غرفة عمليات خاصة بالأزمات والكوارث، وذلك بسبب خطر ثوران بركان في جنوب غرب البلاد.

وفي وقت سابق، حذرت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية حول إمكانية ثوران بركاني قوي في جزيرة "كوشينويرابو"، والذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب كارثية في المناطق المأهولة بالسكان، حيث اعتمد الأخصائيون على تحليلاتهم على العدد المتزايد من الزلازل البركانية، وفق وكالة " kyodonews" اليابانية.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية أن "مركز الزلزال أصبح الآن تقريبا في نفس المكان الذي كان فيه خلال الثوران في مايو/أيار من عام 2015، ويمكن للنشاط البركاني أن يكون أكثر قوة".

كما أنها قامت برفع مستوى الخطر من الثاني إلى الرابع مما يعني التحضير لعمليات إجلاء موسعة في البلاد.

وطلبت من السكان القاطنين بالقرب من البركان أخذ الحيطة والحذر الشديدين، حيث من الممكن سقوط حجارة بركانية كبيرة وتدفق الحمم البركانية أيضا.