تركيا: سنرد على امريكا بالمثل ولن نقف مكتوفي الايدي!

جهينة نيوز

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن بلاده لا تريد حربا اقتصادية مع أمريكا، غير أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما تم شن هجوم اقتصادي عليها.

وقال أثناء مؤتمر صحفي إن أنقرة تتوقع حل المشاكل مع واشنطن بالتي هي أحسن، لكن على الأخيرة التوقف عن محاولات التأثير على القضاء لإطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون الذي تحتجزه أنقرة بتهمة الإرهاب.

واستبعد قالن أن يؤثر توتر العلاقات التركية الأمريكية حاليا، على تنفيذ خارطة الطريق بخصوص مدينة منبج السورية. وقال إنه من غير المتوقع أن يترك هذا التوتر القائم بين أنقرة وواشنطن بسبب احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون تأثيرا سلبيا على هذه القضية.

روسيا اليوم