راموس يعود لمهاجمة محمد صلاح ومدرب ليفربول

جهينة نيوز

عاد مدافع ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، مجددا للهجوم على لاعب ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، ومدرب الريدز، يورجن كلوب.

وجاءت تصريحات راموس، قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة السوبر الأوروبي، التي ستجمع ريال مدريد مع جاره أتليتكو مدريد.

وقال راموس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل السوبر الأوروبي، والتي نقلتها صحيفة "ذا ديلي إكسبريس" البريطانية: "لا أرغب في الرد مرة أخرى على تلك الأمور والتعليقات، لكني أمتلك وجهة نظر ينبغي احترامها".

وتابع "محمد صلاح هو من أمسك بيدي أولا وتلك الإصابة ليست مقصودة بالمرة، لكن الآخرين يحاولون أن يجدوا مبررا لخساراتهم".

ومضى: إذا أراد كلوب أن يجعل إصابة محمد صلاح مبررا لخسارته دوري أبطال أوروبا، فحسنا هذا ليس أول نهائي يخسره، أعتقد أنه ينبغي عليه أن يهتم بعمله أولا قبل الهجوم على أي شخص آخر.

وتسبب راموس في إصاب محمد صلاح بالكتف، كما وجه ضربة لحارس ليفربول أصابته بارتجاج في المخ، في نهائي دوري الأبطال، الذي شهد فوز ريال مدريد باللقب رقم 13 في تاريخه، عقب الفوز على ليفربول في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وهاجم كلوب راموس في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية: "لقد كان تدخل راموس على صلاح، قاس ووحشي إلى أبعد درجة، أشبه بمباريات المصارعة لا مباريات كرة القدم".

وتابع "إذا ما شاهدت ما حدث مرة أخرى ولست مشجعا لريال مدريد، ستدرك كم كان راموس قاسيا ووحشيا مع محمد صلاح".

وأردف "إذا ما وضعت جميع مواقف راموس أمامك ستشاهد الكثير من الأمور، قبل عام كان مسؤولا عن طرد خوان كوادرادو في يوفنتوس، ولم يتحدث أحد عن الأمر".

كما سخر محمد صلاح من تصريحات راموس عن الإصابة في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسباينة.

ووصف صلاح بأن الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري الأبطال تعتبر أسوء لحظات حياته المهنية في كرة القدم.

ووجه صحفي الجريدة الإسبانية سؤال حول إعاقة راموس له، هل تعتبر عادية في كرة القدم؟ ليجيب صلاح قائلا: "لا أعلم ربما؟".

تابع الصحفي قائلا بأن راموس تحدث منذ أيام بأنه شاهد حادثة السقوط وقال بأنك أمسكت يده أولا ووقعت في الجهة الأخرى التي تعرضت فيها للإصابة، ماذا تقول حول ذلك؟

ليجيب صلاح قائلا "مضحك".

وفي سؤال آخر حول أن راموس قال بأنك لو أخذت أبرة مخدرة لتمكنت من المشاركة في الشوط الثاني، فأجاب محمد صلاح قائلا: "أمر ممتاز عندما يتسبب شخص بجعلك تبكي، وبعد ذلك يجعلك تضحك، وهل يريد أن يسألني إن كنت جاهزا للمونديال؟".