المؤشر يقفز 128 نقطة ...تداولات البورصة إلى 163 مليون ليرة

جهينة نيوز

ارتفع حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة يوم أمس حيث أغلقت على حجم تداول قدره 200 ألف سهم موزعة على 224 صفقة بقيمة تداولات بلغت 163 مليون ليرة .

بالمقابل ارتفع مؤشر السوق 128 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 6199 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 2.11%.‏

هذا وقد تصدر سهم بنك سورية الدولي الإسلامي المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 79ألف سهم بقيمة تداول 73مليون ليرة من خلال 94 صفقة ليغلق سهمه على سعر 926ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.72%، ومن ثم جاء سهم بنك الشام حيث تم تداول 47ألف سهم بقيمة تداول 33 مليون ليرة من خلال 52 صفقة ليغلق سهمه على سعر 703 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.13%، تلاه سهم بنك البركة - سورية حيث تم تداول 14ألف سهم بقيمة تداول 21مليون ليرة من خلال 23 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1467ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.3%.‏

وقد تم تعديل السعر المرجعي لسهم بنك الشرق من 704 إلى 640 وذلك بسبب زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية بقيمة 250 مليون ليرة و بعدد أسهم مليونين وخمسمئة ألف سهم .‏

كما لا يزال سهم بنك سورية والخليج، موقوفاً عن التداول لحين تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك، إضافة لسهم الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء، موقوفاً عن التداول عملاً بأحكام المادة - 26- الفقرة (ج - 4) من نظام قواعد وشروط الإدراج لحين استكمال إجراءات إعادة إدراج أسهمها بعد تعرضها لحالة سطو وسرقة من قبل العناصر المسلحة.‏

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من الشركة الأهلية للنقل، البنك العربي- سورية، السورية الدولية للتأمين - أروب، الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية، بنك عوده سورية، بنك الأردن - سورية، بنك سورية والمهجر، الشركة السورية الوطنية للتأمين، الاتحاد التعاوني للتأمين، بنك الشرق، الشركة السورية الكويتية للتأمين، المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق، الشركة المتحدة للتأمين.