ارتفاع عدد قتلى انهيار الجسر في جنوى الايطالية إلى 35 قتيلاً

جهينة نيوز

ارتفع عدد قتلى انهيار جسر بمدينة جنوى يوم امس الثلاثاء الى 35 شخصا.

وقالت الشرطة الإيطالية اليوم الأربعاء إن 35 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في انهيار جسر بمدينة جنوى يوم امس الثلاثاء فيما أمضى عمال الإطفاء الليل في البحث عن ناجين وسط الأنقاض.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في جنوى ”أحدث عدد رسمي هو 35 لكننا لا نستبعد احتمال ارتفاعه“.

وانهار جزء من جسر موراندي الذي يبلغ ارتفاعه 50 مترا، بما في ذلك برج مثبت بعدة دعامات، لدى مرور حوالي 35 سيارة فوقه يوم الثلاثاء. وسقطت كتل كبيرة من الخرسانة على مخزنين وقضبان للسكك الحديدية وفي قاع نهر.

رويترز