رسمياً... انتقال لاعب المنتخب الفرنسي «نزونزي» إلى روما

جهينة نيوز:

انتقل لاعب المنتخب الفرنسي ونادي إشبيلية الإسباني «ستيفن نزونزي» من ناديه إلى روما الإيطالي، مع بداية الموسم «الكالتشيو».

ويلعب نزونزي البالغ من العمر 29 عام، في خط وسط المنتخب الفرنسي، وحقق معه كأس العالم في روسيا 2018، وتبلغ مجموع مبارياته الدولية مع المنتخب 9 مباريات، خاض منها 5 مباريات في المونديال الأخير، وواحدة منها كلاعب أساسي.

وعبر نزونزي عن فرحه باللعب للإيطالي الكبير «روما»، وأنه سيبذل ما بوسعه لتقديم أفضل ما عنده رغم كبر سنه.

ولعب الفرنسي الأسمر ذو الطول الفارع لعدة أندية، مع نادي «إميان» الفرنسي لموسمين 2007 -2009، ونادي «بلاكبيرن روفرز» الإنجليزي لثلاثة مواسم 2009 - 2012، ثم انتقل إلى «ستوك سيتي» الإنجليزي لثلاثة مواسم 2012 - 2015.

وتوِّج مع إشبيلية الإسباني بلقلب «اليورو ليج» للعام 2016، خلال تواجده مع النادي الإسباني العريق منذ العام 2015 حتى نهاية الموسم السابق.