المغربيون يقاطعون البضائع الأميركية دعماً الليرة التركية

جهينة نيوز:

نشطت على صفحات التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة السلع والبضائع الأمريكية تعبيراً عن تضامن الشعب المغربي مع تركيا، نتيجة مضاعفة أمريكا الرسوم على الألمنيوم والفولاذ المستوردين من تركيا.

وأطلقت حملة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من قبل صفحة «الحملة الوطنية للمطالبة بالبنك الإسلامي الحقيقي في المغرب»، تضامناً مع "الشعب التركي"، ونشرت على صفحتها "سنبدأ بعون الله وتوفيقه أكبر حملة عربية وإسلامية لمقاطعة السلع والبضائع والمطاعم الأمريكية رداً على الاستهداف المالي والمصرفي الأمريكي ضد عملة تركيا، وعلى الحصار والعقوبات الأمريكية المرتقبة ضد تركيا خلال الأسابيع المقبلة".

وأضافت الصفحة "من كان يريد النجاح لهذه الحملة الإسلامية المباركة وإفشال المخططات الأميركية لإعاقة تقدم ورقي الأمة الإسلامية فما عليه إلا المشاركة والتعليق بكثافة حتى نصل إلى أكبر عدد ممكن من البيوت العربية والإسلامية ومن ثم ضرب الاقتصاد الأمريكي في الصميم».

وانتشر في الفضاء الأزرق الفيسبوكي «هشتاغات» مثل: #قاطع_أمريكا، #قاطعوا_السلع_الأمريكية، و#ادعموا_الليرة_التركية، و#قاطعوا_المطاعم_الأمريكية، و#أمريكا_هي_العدو_الأكبر.

وأكد ناشطون مغاربة أن "أسهل طريقة لدعم الليرة التركية، هي شراء المنتجات التركية، وتغيير الوجهة السياحية إلى تركيا، وتحويل الدولار إلى الليرة إن أمكن، ومقاطعة سلع الدول التي تتآمر على تركيا" وشددوا على أن «من أراد أن يدعم تركيا فليشتري السلع التركية فهي أرخص ثمناً وأكثر جودة من السلع الأوروبية والصينية والأمريكية".

وقالت وسائل إعلامية مغربية إن الصحافيين والعاملين بمكتب وكالة «الأناضول» التركية للأنباء في الرباط، توصلوا بمراسلة من إدارة المكتب المركزي في تركيا، تخبرهم فيها بأنهم سيتسلمون رواتبهم ابتداء من هذا الشهر بالعملة التركية الليرة.

والجدير بالذكر أن انهيار العملات العربية التي خاضت الكثير من الأزمات، والتي كانت بأمس الحاجة لهكذا حملات لم تشهد هذا التضامن وبهذه القوة والنطاق الواسع، من قبل البلدان العربية أو الأجنبية الصديقة كانت أم العدوة.