السعوديون يطالبون بمنع عرض مسلسل جديد لـ«علا الفارس»!

جهينة نيوز:

يدور حديث الساحة الفنية مؤخراً، أن السعودية لن تعرض مسلسل «علا الفارس» الجديد على جميع القنوات التي تمتلكها والتي تسيطر عليها، حيث ما زال ما فعلته علا يشكل هاجساً لهم.

وتم إنهاء عقد علا الفارس مع مجموعة قنوات MBC بعد نشرها تغريدة اعتبرها «ابن سلمان» مسيئة وتمسه شخصياً، نتيجة تغريدة لها «تويتر»، قالت فيها قبل تعديلها "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثاً …فبعد زيارته لنا تأكد بأن العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غداً، هلا بالخميس!".

وردت الفارس وقتها على قرار الإستغناء عنها بفيديو أقوى كان بمثابة رد على القرار بكلمة "طز فيكم القدس أغلى منكم ومن قنواتكم".

ويطالب السعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، القائمين على القنوات السعودية الخاصة والحكومية، بمنع عرض مسلسل درامي من بطولة علا الفارس.

وجاءت الانتقادات بعد نشرها صورة لها من كواليس تصوير المسلسل البدوي الجديد "صبر العذوب"، ويشاركها البطولة وسام البريحي، ومن إخراج محمد علوان.

ورغم أن تصوير المسلسل لا يزال في بداياته، إلا أن الانتقادات من داخل السعودية لإمكانية عرضه في القنوات التلفزيونية التابعة للمملكة، بدأت من الآن، ما يثير تساؤلات واسعة عن مصير المسلسل.

لكن تزايد الانتقادات لعرض المسلسل في القنوات السعودية في الفترة المقبلة، قد يلقي بظلاله على تلك الآمال في عرض المسلسل في سلسلة القنوات السعودية الفضائية التي تتصدر نسب المتابعة والجماهيرية في العالم العربي.

ولم تعلق الفارس حتى الآن، على الانتقادات التي أطلقها مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي ضد المسلسل، وما إذا كانت في الحسبان بالنسبة لخطط التسويق التي أعدوها لبيع المسلسل.