فيدرر يتأهل بسهولة وتيتيباس يتعثر في بطولة سينسناتي الامريكية

جهينة نيوز

فاز روجر فيدرر على بيتر جويوفتشيك 6-4 و6-4 في مباراته الأولى منذ خسارته في دور الثمانية لبطولة ويمبلدون للتنس بينما خرج الصاعد ستيفانوس تيتيباس من الدور الأول في بطولة سينسناتي للأساتذة ليل الثلاثاء.

وبدا فيدرر المصنف الثاني عالميا، وهو أعلى لاعب تصنيفا في منافسات الرجال بعد انسحاب رفائيل نادال بسبب الإرهاق، منتعشا وتفوق بسهولة على جويوفتشيك بفضل ضربات إرساله الدقيقة ودفاعه السريع.

وفشل جويوفتشيك المصنف 47 عالميا في استغلال أي فرصة من الخمس التي أتيحت له لكسر إرسال فيدرر على ملاعب أوهايو الصلبة، ليخفف الضغط على اللاعب السويسري الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وكان فيدرر يخوض مباراته الأولى منذ أن أكمل 37 عاما هذا الشهر، وقال إن مهاجمة منافسيه هو مفتاح نجاحه المستمر.

وأضاف اللاعب السويسري ”من المهم دائما أن تحاول اللعب بأسلوبك، خاصة على الأرضيات السريعة، وألا تكتفي برد الفعل.

”هذه الأيام الكل يسدد ضربات إرسال قوية، والكل يستطيع التسديد بقوة من الخط الخلفي... لذا من المهم أن تلعب بأسلوبك، سواء كان ذلك في الدور الأول أو في النهائي“.

وسيبحث فيدرر عن مواصلة التقدم نحو لقبه الثامن، وهو رقم قياسي، في البطولة المقامة في أوهايو عندما يواجه الأرجنتيني ليوناردو ماير في الدور الثالث يوم الخميس.

الى ذلك لم يستطع تيتيباس (20 عاما) تكرار السحر الذي قدمه في تورونتو ليخسر اللاعب اليوناني الصاعد 7-5 و6-3 أمام البلجيكي ديفيد جوفين.

وحقق تيتيباس أربعة انتصارات متتالية على لاعبين ضمن المصنفين العشرة الأوائل قبل أن يسقط أمام رفائيل نادال المصنف الأول عالميا في نهائي تورونتو يوم الأحد لكنه لم يستغل سوى فرصة واحدة فقط من ثماني أتيحت له لكسر إرسال جوفين في مباراة الثلاثاء ليودع البطولة.

وثأر جوفين، الذي نجح في 73 بالمئة من نقاط إرساله الأول، لهزيمته أمام تيتيباس المصنف 15 عالميا في دور الثمانية في واشنطن قبل أسبوعين وسيلتقي في الدور التالي مع الفرنسي بنوا بير.

وتغلب الكوري الجنوبي تشونغ هيون على جاك سوك 2-6 و6-1 و6-2 ليضرب موعدا في الدور الثاني مع الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو المصنف الرابع.

ونجح تشونغ الذي بلغ قبل نهائي استراليا المفتوحة، في 70 بالمئة من نقاط إرساله الأول في طريقه للانتصار.

وقال تشونغ ”كانت مباراة صعبة حقا. في المجموعة الأولى كان إرساله جيدا وضرباته الأمامية قوية لكني كنت أحاول البقاء قويا طيلة الوقت وأحافظ على هدوئي“.

وستكون المواجهة ضد ديل بوترو، الذي ارتقى هذا الأسبوع إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي، الأولى بين اللاعبين على الإطلاق.

وهذه ثامن هزيمة على التوالي للأمريكي سوك الذي لم يحقق أي فوز منذ الدور الأول في بطولة ايطاليا المفتوحة.

ويلعب المصنف الثالث الكسندر زفيريف ضد روبن هاسه في الدور الثاني بينما تأهل ميلوش راونيتش لمواجهة التونسي مالك الجزيري.