الهيئة العامة للطب الشرعي: سنحدث مخبر إعادة تصنيع الوجه للتعرف إلى الجثث

جهينة نيوز

كشف رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي زاهر حجو عن استقبال عدد كبير من الجثث وأنه تم اخذ عينات dna للتعرف إليها من دون أن يحدد عددها، مؤكداً أنه تم التعرف إلى بعض الجثث من المعلومات التي قدمها الأهالي للهيئة.

وفي تصريح خاص لصحيفة الوطن أكد حجو أنه تم استلام مركز جديد للطب الشرعي في منطقة الزاهرة بدمشق والذي سيضم العديد من الأقسام منها مخبر خاص لإعادة تصنيع الوجه للجثث المجهولة المعالم وخصوصاً إذا كانت الجمجمة مهشمة وذلك ضمن برنامج الاستعراف.

وأوضح حجو أن المركز سيضم مكتباً لاستقبال المعلومات من الأهالي لمقارنة الجثث التي ترد للمركز الجديد معها، مؤكداً أنه سيتضمن برادات لحفظ الجثث ومشرحة مزودة بأكثر من طاولة تشريح وأن تكلفته لا تتجاوز30 مليون ليرة.

وفيما يتعلق بموضوع استقبال المعلومات بين حجو أنه تم تصنيع برنامج خاص لذلك وخصوصاً أنه يمكن التعرف إلى الجثث عبر الأسنان، مضيفاً: هذا ما حدث حينما زودنا بعض الأهالي بصور لجثث مجهولة وعند المقارنة تطابقت الأسنان مع الصور وبالتالي تم التعرف إلى الجثث.

وأكد حجو أن هذا العمل استباقي لتخزين المعلومات ثم إجراء عمليات المقارنة بعد ورود الجثث إلى الهيئة، متوقعاً أن يتم اكتشاف العديد من المقابر الجماعية التي تتضمن الكثير من الجثث.

ولفت حجو إلى أنه تمت تبرئة أحد المتهمين في جريمة قتل بعد فتح قبر المقتول ومقارنة العضة على جسده مع أسنان المتهم ليتبين أن المتهم بريء من هذه التهمة، معتبرا أن الأسنان لها أهمية كبيرة في ضبط الجرائم وهذا ما ستعمل عليه الهيئة في الفترة المقبلة.

وأشار حجو إلى أنه بعد العيد سيتم تزويد أطباء الشرعيين بحقيبة الطبيب الشرعي والتي تضم كل المعدات المطلوبة لتسهيل عمل الطبيب الشرعي وخصوصاً في المرحلة المقبلة.

ونوه حجو باجتماع مع الأطباء الشرعيين في محافظة حماة والبالغ عددهم 13 طبيبا تم فيه الحديث عن الصعوبات التي يواجهها الأطباء الشرعيون وخصوصاً فيما يتعلق بالأمور المادية باعتبار أنها المعاناة الكبيرة التي يواجهها الأطباء لأنه لا يوجد لهم سوى راتبهم وهذا غير كاف في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وأوضح حجو أنه تمت مناقشة آلية عمل الطب الشرعي وافتقار المشرحة في المشفى الوطني بالتجهيزات اللازمة، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة موضوع حصانة الطبيب الشرعي أثناء عمله إضافة إلى التجهيزات اللازمة لعمله بشكل عام وأتمتة عمل الطبابة الشرعية في حماة والعلاقة بين القضاء والداخلية والطب والشرعي وغيرها من المواضيع الأخرى التي تمت مناقشتها والتي تخص عمل الطبيب الشرعي.