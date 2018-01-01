رئيس كوريا الجنوبية يقترح البدء بعملية الاندماج مع الجارة الشمالية

جهينة نيوز

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه- إن، إنه يهدف إلى ضمان حرية السفر بين الكوريتين، وإنشاء مجتمع اقتصادي موحد.

وقال رئيس كوريا الجنوبية في فعالية بمناسبة تحرير كوريا من الحكم الياباني:"هذا المجمع سيؤدي إلى تشكيل حلف طاقة واقتصاد في شمال شرق آسيا من خلال توسيع منطقتنا الاقتصادية إلى القارة الشمالية وإنشاء أسس للتعايش والازدهار في شمال شرق آسيا ".

مضيفا، أن هذا سيكون "بداية نظام أمني متعدد الأطراف في شمال شرق آسيا".

يذكر أن كوريا الجنوبية والشمالية بدأتا، صباح يوم الاثنين، 13 أغسطس/آب، مناقشة توقيت ومكان انعقاد القمة القادمة بينهما.

ومن المقرر أن تعقد القمة القادمة بين الكوريتين في شهر سبتمبر/أيلول المقبل في العاصمة بيونغ يانغ، وذلك وفق ما توصل إليه اليوم الاثنين ممثلو السلطتين، بحسب ما أفادته وكالة يونهاب.