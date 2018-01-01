الداخلية الإيطالية تؤكد مقتل 31 شخصاً جراء انهيار جسر جنوى

جهينة نيوز

أكدت وزارة الشؤون الداخلية الإيطالية مقتل 31 شخصا جراء انهيار جسر للسيارات في مدينة جنوى شمال غربي البلاد، وجاء ذلك وفقا قناة "راين نيوز 24" اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 26 شخص و15 مصابا.

و انهار الجسر الذي يقع على الطريق السريع شمال غرب مدينة جنوى الإيطالية ويربط بين جزأي المدينة، منتصف يوم الثلاثاء.

والجدير بالذكر أن هذا الجسر كان قد بني في الستينيات. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن آخر ترميم للجسر، والذي في بنائه يشبه جسر بروكلين في نيويورك، كان في عام 2016. ولوحظ في الصورة المنقولة من مكان الحادث، عدم وجود امتداد يصل إلى 200 متر .