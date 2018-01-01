الإمارات تعلق على خطاب السيد حسن نصر الله الذي أغضب "إسرائيل"!؟

جهينة نيوز

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، مشيرا إلى أنه حمل تطاولا على السعودية.

وقال قرقاش عبر حسابه بموقع تويتر: "خطاب حسن نصرالله اليوم بكل ما يحمله من تطاول على السعودية وعمالة لإيران مثال جديد لفشل سياسة النأى بالنفس التي يرددها لبنان الرسمي ولا نرى الإلتزام بها".

وأضاف: "نعرب عن أملنا مجددا بألا تذهب التصريحات اللبنانية الرسمية أدراج الرياح".

وكان نصر الله أثار غضب إسرائيل، بعدما ألقى خطابا مساء أمس الثلاثاء، الأمر الذي دفع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إلى الهجوم عليه من خلال عدة تغريدات بموقع "تويتر".

وقال أدرعي على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "يا نصر الله، أنتم أقوياء كما تدعي إلى درجة أنكم تخافون من إلقاء هذا الخطاب الاحتفالي خارج السرداب"حسب تعبيره.

وألقى نصر الله خطابه بمناسبة مرور 12 عاما على الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، التي بدأت في الثاني عشر من يوليو/ تموز 2006، بحسب قناة المنار اللبنانية.

وأكد الأمين العام لحزب الله أن "الانتصار الذي تحقق في العام 2006 على العدو الاسرائيلي تحقق ليس بفضل المنظمات الدولية من أمم متحدة وغيرها أو بفضل الجامعة العربية والانظمة العربية، وإنما بفضل الله وبفضل صمود شعب لبنان وبفضل ثبات الموقف السياسي".

وشدد على أن:

حزب الله والمقاومة اليوم أقوى من الجيش الاسرائيلي.

واشار نصر الله إلى أن "السعودية تعاني مشاكل كبيرة في الخليج والعالم مع قطر وغيرها في مجلس التعاون واليوم مع كندا".

ولفت إلى أن "السعودية تتدخل في الكثير من الساحات من سوريا والعراق واليمن ولبنان وتحجز رئيس حكومته بينما ترفض الانتقاد السياسي، بالاضافة الى الازمات مع التركي وحتى في العالم الإسلامي تعاني السعودية وصولا الى ماليزيا".