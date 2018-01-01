محادثات بعيدة عن أعين الصحافة بين بومبيو ودي ميستورا اليوم

جهينة نيوز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية، مايك بومبيو سيجري بمقر الوزارة اليوم الأربعاء محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي مستورا.

يشار إلى أن المفاوضات ستعقد بعيدة عن أعين الصحافيين ولم تحدد طبيعة المواضيع التي سيتم بحثها.

وتبحث تسوية الأزمة السورية في منصتي أستانا وجنيف، كما استضافت مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، يومي 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، والذي أصبح الأول منذ بداية الصراع بجمعه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة. واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.

سبوتنيك