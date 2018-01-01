استقبال أكثر من ألف زائر عربي وأجنبي على نفقة غرف الصناعة واتحاد المصدرين خلال معرض دمشق الدولي!

جهينة نيوز

أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن جميع القطاعات الصناعية الكيميائية والهندسية والنسيجية والغذائية حجزت جناحها داخل مدينة المعارض والمؤتمرات الدولية استعداداً للمشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته الستين وذلك على مساحة 22 ألف متر مربع.‏

وأوضح الدبس أنه سيكون خلال المعرض سوق للبيع المباشر في أربعة هنغارات إضافة إلى نقل مهرجان صنع في سورية إلى معرض دمشق الدولي، مبينا وجود طلبات بالجملة للصناعيين للمشاركة في المعرض إلا أن المساحات شغلت بالكامل، مشيرا إلى أن الصناعيين متشجعين للمشاركة في المعرض خاصة بعد البطولات التي حققها الجيش العربي السوري وعودة الأمن والأمان والنجاح الذي حققه المعرض في دورته الـ59 .‏

وأشار إلى وجود برامج لاستقبال أكثر من ألف زائر «عربي وأجنبي» من الخارج على نفقة الغرف واتحاد المصدرين بهدف الاطلاع على آخر ما توصلت إليه الصناعة السورية من تطور.‏

وقال : نتوقع أن يحقق المعرض جدوى اقتصادية خاصة بعد أن أصبح البلد آمنا وعلى امتداد مساحات واسعة من الجغرافيا السورية وعودة عجلة الإنتاج الصناعي للدوران، وإجراء عقود تصديرية كبيرة خلال هذا المعرض لاسيما أن هناك دعماً حكومياً كبيراً من خلال النقل المجاني للعقود المبرمة خلال المعرض اضافة إلى نظام الغوتا الذي يشجع التجار على إحضار البضائع التي لا تتواجد في الأسواق السورية موضحاً أن غرفة الصناعة واتحاد المصدرين يركزون على السوقين السورية والخارجية لتسويق الصناعة الوطنية.‏

صحيفة الثورة