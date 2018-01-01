التجارة الداخلية تستنفر إجراءاتها استعداداً للأعياد والمدارس.. و"التجاري السوري" يقبل الإيداعات النقدية بحسابات القطاع العام خلال عطلة العيد!

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاربعاء 15 آب 2018 على ما تقوم به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع اقتراب حلول العيد وافتتاح المدارس وموسم التجهيز للمونة حيث تستنفر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة الأسواق وضمان توافر جميع السلع بأسعار جيدة.

ولذلك عقدت الوزارة أمس اجتماعاً ضم أعضاء الأسرة التموينية في المحافظات ركز على ضرورة قيام عناصر حماية المستهلك بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والفعاليات التجارية وأماكن بيع الحلويات والألبسة واللحوم للتأكد من الالتزام بالشروط الصحية والذبح ضمن المسلخ وعدم القيام بالفرم المسبق أو الخلط بين نوعين من اللحوم وتكثيف الرقابة على محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتسعيرة وبالمكاييل ومنع حدوث اختناقات ومراقبة وسائط النقل العام والتأكيد على التزامها بالتسعيرة وعدم تقاضي أي زيادة كعيدية وسحب عينات لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات, إضافة إلى سحب عينات من بعض الوكالات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وعدم تقليدها أو تزويرها.

كما تم التركيز على ضرورة تكثيف الجهود للحد من هدر مادة الطحين في المخابز ومستلزمات إنتاج رغيف الخبز واتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق من يحاول تهريب الدقيق التمويني أو التلاعب بمواصفات الخبز المنتج من حيث الوزن أو الجودة أو السعر، مع التأكيد على الإجراءات التي تمّ اتخاذها لتوفير حاجات المواطنين من المواد الأساسية والخبز.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة قيام عناصر حماية المستهلك في المحافظات بواجباتهم وتنفيذ مهامهم والالتزام بوضع بطاقة تبرز اسم المراقب وعمله وكذلك المهمة المحددة والتأكيد على الاستمرار بحملة الوزارة على المواد المهربة والمجهولة المصدر لتنظيف الأسواق والمحال من تلك المواد وأضرارها البالغة على صحة وسلامة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني

من جهة اخرى بينت الصحيفة انه نظراً لصدور بلاغ رئاسة مجلس الوزراء بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداءً من صباح يوم الأحد القادم ولغاية يوم الخميس الواقع 23/8/2018.، فقد كلفت إدارة المصرف التجاري السوري عدداً من الفروع باستقبال الدفعات النقدية لحسابات القطاع العام.

وحسب التعميم الصادر عن المصرف التجاري السوري، فقد حددت يوم الاثنين الواقع في 20 الشهر الجاري فروع /2-3-9 -12 17- والحجاز في دمشق وفروع 3-4 في اللاذقية وجبلة، و فرعي 1-2 في حماة، كذلك فرع 1في طرطوس، و 1 في حمص وفرع 7 في حلب، وفرعا السويداء ودرعا.

أما يوم 22 من الشهر الجاري أيضاً، فقد حددت فروع /1-4-7-6- والروضة و الفرع 10في دمشق، وفرعي 1-2 في اللاذقية وجبلة، و 3-4 في حماة وفرعي 2-6 في طرطوس، وفرع 4 في حمص، و 6 في حلب، إلى جانب فرعي السويداء ودرعا.

وأكد تعميم المصرف التجاري السوري على أن تتقيد الفروع المناوبة باستقبال إيداعات الدفعات النقدية لحسابات القطاع العام من قبل المعتمدين من دون عمولة، أو اقتطاع عمولة بواقع 2 بالألف و 500 ليرة بالحد الأدنى على الدفعات التي تتم لمصلحة القطاع العام من غير المعتمدين.

كما حدد المصرف مدة فتح الصندوق من الساعة 9.30 صباحاً و حتى الساعة 12 ظهراً على أن يغلق الصندوق في الساعة 11.30 ليتم الجرد أصولاً.