أبراج يوم الأربعاء 2018/8/15 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 8/15: أهم ميزاته الحركة والتطور، متكبر، مستقل، متملك، عنده مواظبة على الانفتاح، بطاقاته يقوم بتحليل نفسه من القلب، يقدر نفسه، يحترم احاسيس حدوده، قراراته عموماً، يخدم فيه عملياً وعائلياً، يزن الأمور بالعدل بين مصالحه الشخصية ومصالح غيره، اتزان داخلي يستمده من حدسه، سنة الاستحقاق والجهود والبراهين تتطلب منك العزم، للبعض يحتاج لتوثيق ووفاء يؤدي لتوتر بين زوجين أو ثنائية حميمية،احتمال للبعض وجود مشكلة قانونية او ادارية ويمكن للبعض يتجنب الكسل لأنها هي سنة التغيير والانفتاح والحركة ويوجد سفر وانتقال جغرافي أو عملي أو علاقات مع عالم خارجي ولهجة غير لهجتك، حظ سعيد.

الحمل: بين الامس واليوم تهوى جدال والنقاشات العقيمة، مرحلة فيها تساؤولات، قد تشكو من غياب الاحبة وتشعر بجفاف في علاقاتك، اليوم تحتاج لدعم طرف آخر ووقوف لجانبك وايضاً الضوء اليوم على جميع تصرفاتك بمعنى يوجد خصم لاتتمرد ولا تخالف القوانين حتى لاتدافع عن نفسك، اذاً لا تتردد في الانسجام مع الاطراف الاخرى اليوم مولود الحمل.

الثور: بين الامس واليوم يتراكم العمل عليك، كن متفهم لسوء التفاهم والالتباس الذي يحصل، وجهة نظرك دعها بهدوء وبعدها ارجع لعملك بإمكانك ان تنهي مشاريعك او اعمالك وانتبه لمسألة الوقت، نهار قصير لا يسمح باللهو، نظم وقتك كي لا تتداخل مواعيدك لأن نهارك اليوم بأكثر من مكان ستكون ولا تقسى على نفسك واوجد فترة للراحة وانتبه على صحتك حتى تقدر ان تطبق مهامك الرتيبة اليوم مولود الثور.

الجوزاء: نهار جيد لك اجتماع عائلي مع اولاد او تمارس هواية تحبها لأنه في نهارك ارتياح ونجاح وتفوق ولا تفوت فرصة لمصالحة ولا توجه اتهام لأحد لو كنت على حق كن طويل البال حتى تحصل بدعم الآخرين، بإمكانك تأسيس علاقة جديدة، تعمل زيارات، ترى اطفال، نهارك جيد وصوتك مسموع مولود الجوزاء.

السرطان: نهارك متعب فيه عناء حتى تنهي اعمالك البسيطة في نهارك بعض التعقيد ويتطلب جهد اضافي، عليك ان تحمي عائلتك وتتجنب رفع الصوت والنقاشات الحامية، بسبب الاجواء الملبدة، لا عليك غير ان لا تتفرد بقرارات لأنه احتمال تظهر مشاكل صحية، طباعك تتقلب، يوجد بعض المهام التي فيها تصليح واعطال واذا كان عندك توقيع وثائق مهمة، انتبه مولود السرطان.

الاسد: اليوم الحركة كثيرة، لاتسكت، يوجد زيارات او اتصالات مهمة بإمكانك أن تغير بعد احباط وتحصد نجاحات حتى تثبت حضورك عن طريق مسألة عالقة تقوم بحلها، نصيحة لا توقع عقود ولا تبدأ بمشروع، يوم جيد لطرح الأفكار وطرد المخاوف والشكوك، اذا لديك مقابلة، احتمال أن يكون عندك نشاطات ولقاءات والأجواء فيها حركة لك مولود الاسد.

العذراء: اليوم لا بأس لا تأجل ولا تماطل لو يوجد مسؤوليات، تحقق انجاز مهم على صعيد الامور المالية وخاصةً عندك أقساط مرتبة، ناقش بهدوء ولا تخضع لشروطك، يوم مقنع لكن لا تورط نفسك بجدال وتناقش وخاصةً اليوم انت مراقب لوضعك الغير صحي، اليوم بالذات يوجد فرصة مالية قادمة لكن لا يوجد مانع ان تراقب امورك المالية يوجد هدايا ومكاسب لمولود العذراء.

الميزان: اليوم القمر ببرجك مناسب لك لتأخذ خطوة جريئة تقوم بمهمة صعبة لتقطف ثمار جهودك، بجميع الأحوال تسمع خبر سعيد والمزاج أفضل تعزز موقعك على جميع الاصعدة وتبحث عن حليف او صديق جديد حتى تحقق مشاريعك لا تتردد في فرض سيطرتك اليوم مولود الميزان.

العقرب: اليوم نهار متعب لا تسمح لمشاعر الغضب ان تجرك لمشكلة او فشل اليوم مشحون بطاقة سلبية جرب ان تتحفظ وتعبر عن هذا النهار، لا تراهن عن الحظ جرب ان تنهي اعمالك واستريح وانتبه على صحتك لا تعمل خلاف يوم معاكس بالعموم ولا يوجد مانع ان تنتبه على صحتك وتسير على حدسك، احتمال ان يحالفك الحظ لو الظرف صعب لكن ان متعب من ضغط عمل عندك مولود العقرب.

القوس: اليوم نتابع أعمالك لقاءاتك صداقاتك، نجاحك اليوم، نهارك يكون بسبب الاصدقاء وبسبب المعارف الجديدة والدعوات، تعزز روابطك بالرغم من تنوع النفاجآت والواجبات سوف تفرح بانفراج او تسوية وتعيد الثقة، جرب ان تطلب أمنية تحقق، اليوم للاصدقاء للدعوات وللحفلات، استغل هذا النهار مولود القوس.

الجدي: اليوم التالي انت مشغول وتكثر مسؤولياتك مع ذلك تتعرض لاتهام او انتقاد ضدك، مزاجيتك قد تسبب النفور والتوتر لنفسك، أنت طيب القلب بإمكانك أن تتراجع عن قرار حتى ينمد لك الحظ القادم من حلفاء أو تضامن أو يمكن وجود بعض التقصير لكن عليك ان تكون دقيق اليوم بمواعيدك وعليك ان تنتبه على مواعيدك، لا تدقق ولا تدخل نفسك بشؤون غيرك لأنه ممكن ان يكون عرقلة من الآخرين، نهار متعب لك مولود الجدي.

الدلو: بما ان القمر ببرج صديق لك يدفعك على اخذ مبادرة او مواجهات الى امر بقوة وشجاعة ومنطق، يوم مهم حتى تحقق انجاز وتكرر محاولة لتصالحك وتناقش مواضيع مهمة في المحيط، تسمع خبر من بعيد تفرح لتسوية، يوم جيد بتمارين يومية حتى تطرد التوتر الداخلي وتنشط ذاكرتك، احتمال فرصة مال قادمة على الطريق من خلال هبات قروض ممكن نشاطات ولقاءات وحوالات لك مولود الدلو.

الحوت: بما أن وضعك المادي شاغل بالك اليوم تحصل على تضامن مع قضيتك، تناقش أمور مالية معاملات ادارية فواتير مناقشات، على كل الاحوال لا تجازف بهدوئك، جرب ان تتحامل على جراحك، نظم مصاريفك، ازمة مالية تجد لها حل، تعمل مشاركة، بإمكانك أن تؤجل اذا لم تقدر تنظم مصاريفك اليوم وللبعض يكون عنده زودة حسابات وفواتير ومرافقة مريض لك مولود الحوت.