حصاد مياه الأمطار للزراعة وسيلة دفاع جديدة ضد الجفاف

حماة : مختار سلهب

الواقع المائي الذي يزداد سوء في الريف الشرقي لمحافظة حماة وغوران المياه السطحية ومخزون الآبار الى أعماق سحيقة لا قدرة للمزارع اللحاق بها في ظل تضاعف تكاليف الحفر وصعوبة الحصول على الموافقات وضنك العيش وتراجع المردود الانتاجي تطلب البحث عن طرق وأساليب جديدة لتحسين الواقع الزراعي وهذا ما استدعى مديرية زراعة حماة وضع خطة حصاد لمياه الأمطار تؤمن الاستفادة من أقل كمية من الهاطل المطري سواء المفاجئ أو المعتاد في فصل الشتاء.

وبهذا الخصوص أقامت مديرية زراعة حماة عبر إرشاديتي صبورة وعقارب في ريف منطقة سلمية ورشة عمل حول طرق حصاد المياه المجدية حسب طبيعة الأرض والتربة قدم خلالها المهندسون علي العبود وأسامة سويدان وسهى الحاج حسين شروحاً نظرية وتطبيقات عملية عنها في أحد حقول المزارعين الذي تقدر مساحته بحوالي 5 دونمات بقرية جدوعة التابعة لإرشادية صبورة تضمنت تدريبات على وضع الأقواس الترابية بعكس اتجاه ميلان الأرض المزروعة وخاصة بالأشجار وخاصة أشجار الزيتون واللوز والفستق الحلبي المقاومة للجفاف فيما كانت الطريق الثانية عبر (الملش الحجري ) وهو تجميع الحجارة تحت الشجار وبالذات الزيتون لحفظ الرطوبة مدة طويلة خلال فترات الحر .

وذكر المدربون في الورشة أن هذا الأسلوب يقلل من تكاليف الري ويحد من انجراف التربة سيما في الأراضي ذات الانحدار المتوسط والشديد ويؤدي الى تخفيض نسبة التبخر بما يتراوح بين 40% و70% وبالتالي تطول فترة الريات المتعاقبة .

وحذر المدربون من استخدام الأسمدة العضوية غير المخمرة لأنها تسبب الآفات المرضية وتكثر فيها بذور الأعشاب الضارة مشيرين الى ان أكثر الأصناف الملائمة للزراعة في ريف محافظة حماة الشرقي من الزيتون هي القيسي والصوراني لتميز جذوعها بالقساوة التي تحد من تطفل الحشرات عليها وتحملها للجفاف وجودة ثمارها .

وطلب المزارعون المشاركون في الورشة والذين يزيد عددهم عن 25 مزارعاً ومنهم عبد الكريم زينو ولورانس لؤي الحركة وجلال خبازة وناصح الحواط ورائد ضعون زيادة الدعم من قبل مديرية الزراعية في مجال توفير المبيدات والأسمدة والأصناف الموثوقة للزراعة عن طريق المديرية كجهة رسمية ضماناً لعدم تعرضهم للغش وشراء المواد المهربة جهولة المصدر التي يكثر وجودها في الصيدليات الزراعية وزيادة ورشات العمل للتعرف على الجديد في علوم العناية بالأشجار والمحاصيل بما يحقق جدوى اقتصادية مقبولة .