افتتاح فندق للقطط في دمشق!

جهينة نيوز:

تم افتتاح أول فندق للقطط في العاصمة دمشق تحت مسمى Paw Cats Hotel ليتيح لمربي القطط ترك قططهم في مكان آمن أثناء سفرهم مقابل 500 ليرة في اليوم الواحد.

تم افتتاح أول فندق للقطط في العاصمة دمشق تحت مسمى Paw Cats Hotel ليتيح لمربي القطط ترك قططهم في مكان آمن أثناء سفرهم مقابل 500 ليرة في اليوم الواحد.

ويدير الفندق القططي، كلاً من «محمد بطحة» وزوجته «لين آغا»، وخطرت لهما الفكرة بعد حادثة تعرضوا لها أثناء تربيتهم ٤ قطط.

وتحدثت آغا لتلفزيون الخبر "اضطررنا للسفر وكنَّا نربي 4 قطط فأجبرنا على تركها عند أحد أصدقائنا لحين عودتنا، وعند عودتنا فوجئنا بالقطط لدى طبيب بيطري، قام بتوزيعها لعدد من الأشخاص الذين لا نعرفهم".

وأكد بطحة مدير الفندق أنّ "الأوتيل مازال في طور التجهيز، وسنعتمد منزلنا في بداية المشروع لاستقبال القطط، وعندما يلقى المشروع النجاح المطلوب، سنقوم بتوسيع المكان حتى نستطيع البقاء مع القطط طوال الوقت، حتى لانشعرهم بفرق بين منازلهم الأساسية والفندق".

والجدير بالذكر أن فندق Paw Cats ما زال قيد التجريب حالياً، وسيبدأ عمله بشكل رسمي خلال الأسبوعين القادمين على أكثر تقدير، بعد حصوله على جميع الموافقات المطلوبة والتي ستصدر عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

وتباينت آراء السوريين بعد الإعلان عن افتتاح الفندق، فأبدى البعض إعجابه بالفكرة، في حين سخر منها آخرون.