الكرملين: نراقب العقوبات الأمريكية المحتملة "عن كثب"

جهينة نيوز

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، أن بلاده تراقب تطورات العقوبات الأمريكية "عن كثب"، مضيفاً أن العقوبات لا "تبشر بالخير"، مبيناً أن روسيا لا ترد على مشاريع القوانين، لكنها "تراقبها عن كثب"، كما أكد أن موقع روسيا للولايات المتحدة، كتهديد لأي أحد، إن كانت الروسي المتعلق بالعقوبات الأمريكية واضح، "ولن يتغير بحسب التدابير التقييدية".

أما بما يتعلق بزيادة ميزانية الدفاع الأمريكية، قال المتحدث باسم الكرملين، إنه "قبل زيادة الميزانية، ضاعفت الولايات المتحدة ميزانيتها متجاوزة ميزانية روسيا، مما يظهر عدم حقيقة موقف الولايات المتحدة بأن روسيا تمثل تهديدا لأي أحد، سواء كان الدول الأوروبية أو الدول الواقعة في قارة أمريكا الشمالية، الأرقام تتحدث عن نفسها".

وحول العقوبات الأمريكية على روسيا، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، الأربعاء الماضي، أن بلادها قررت، فرض العقوبات على روسيا، متهمة إياها بـ"انتهاك القانون الدولي"، كما أشارت نويرت إلى أن العقوبات من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 22 من أغسطس/ آب 2018، بالتزامن مع قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991.