كيف استعار فالنسيا تشيريشيف من فياريال؟

جهينة نيوز

أعلن ناديا فالنسيا وفياريال الإسبانيان، اليوم الثلاثاء، أن الأول تعاقد مع الجناح الروسي دينيس تشيريشيف على سبيل الإعارة من صفوف الثاني.

وأعلن فالنسيا في بيان توصله "إلى اتفاق مبدئي مع فياريال من أجل استعارة دينيس تشيريشيف حتى نهاية الموسم الجديد" الذي ينطلق في نهاية الأسبوع.

وتألق تشيريشيف بشكل لافت في كأس العالم التي استضافتها بلاده من خلال تسجيله أربعة أهداف بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسيين أنطوان غريزمان وكيليان مبابي، ليحل في المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف الإنجليزي هاري كاين (6 أهداف).

وساهم تشيريشيف (27 عاماً) في بلوغ منتخب بلاده الدور ربع النهائي للمونديال، قبل الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

ونشأ تشيريشيف في ريال مدريد الذي أعاره في موسم 2013-2014 إلى إشبيلية لموسم واحد، وبعدها إلى فياريال للفترة نفسها، ومجددا إلى فالنسيا مطلع 2016، قبل انضمامه إلى الأخير بشكل نهائي صيف العام نفسه.

وسيلعب الجناح الروسي بإشراف المدرب مارسيلينو غارسيا تورال الذي أشرف عليه خلال فترة تواجده مع فياريال موسم 2014-2015.

وتعاقد فالنسيا في الفترة الماضية مع المهاجمين الفرنسي كيفن غاميرو قادما من أتلتيكو مدريد، والبلجيكي ميتشي باتشواي معارا من تشيلسي الإنجليزي.

وكالات