العماد أيوب يبحث مع وفد أممي التنسيق حول آلية إعادة انتشار قوات “أندوف” في منطقة الفصل

جهينة نيوز

استقبل العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع وفداً أممياً رفيع المستوى من قيادة قوات الأمم المتحدة مؤلفاً من اللواء فرانسيس فيب سانزيري قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان “أندوف” المسؤول عن اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 واللواء كريستين لوند “رئيس أركان الأنتسو” المسؤولة عن اتفاقية الهدنة وخطوط الرابع من حزيران لعام 1967 والوفد المرافق لهما.

تناول الحديث خلال الاجتماع آلية التنسيق المعتمدة بين الحكومة السورية وقيادة قوات الأمم المتحدة حول آلية إعادة انتشار قوات الأمم المتحدة في منطقة الفصل وعلى طول خط وقف إطلاق النار وفق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

كما تم التطرق إلى الخطوات التي تم الاتفاق عليها لإعادة تفعيل استخدام معبر بوابة القنيطرة وفق الاتفاقية التي تضمن تأمين عبور أهلنا في الجولان العربي السوري المحتل إلى الوطن الأم سورية بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

سانا