عنب حمص تبدأ باستلام محصول العنب وطوال عطلة العيد

جهينة نيوز:

استقبلت شركة حمص لتصنيع العنب اليوم، ١٢٥ طن من العنب الأسود الذي تعاقدت عليه مع المزارعين بعد أن أتمت كافة الاستعدادات اللازمة لتجهيز خطوط استقبال وإنتاج العنب.

استقبلت شركة حمص لتصنيع العنب اليوم، ١٢٥ طن من العنب الأسود الذي تعاقدت عليه مع المزارعين بعد أن أتمت كافة الاستعدادات اللازمة لتجهيز خطوط استقبال وإنتاج العنب.

وبيّن مدير عام الشركة «جرجس حموي» أن الشركة ستبدأ باستقبال العنب الأبيض، بعد انتهاء استلام كمية العنب الأسود من قرى: الجابرية، بادو، المشرفة نوى، المخرم، وأبو حكفة، بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الفلاحين والجمعيات الفلاحية.

وبيّن "حموي" أنه تم تحديد سعر العنب بـ١٢٥ ليرة لكل كيلوغرام واحد، وذلك بموجب قرار اللجنة الاقتصادية، وبزيادة ٣ ليرات أجوراً للنقل، مؤكداً أنه سيتم تسديد ثمن العنب نقدي عند التسليم.

كما أكد أن عملية استلام العنب ستسمر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، دون توقف.