رونالدو يغادر المستشفى بعد أزمة رئوية

جهينة نيوز

غادر المهاجم البرازيلي المتقاعد، رونالدو، عيادة في إيبيزا بإيطاليا، اليوم الثلاثاء، بعد قضاء 4 ليال للعلاج من الإصابة بالإنفلونزا.

وغرد رونالدو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "مرحباً بالجميع، أنا متواجد بالفعل في المنزل بعد أن أمضيت عدة أيام في العيادة. أشكركم على حبكم وتعليقاتكم، وشكرا جزيلا لفريق الأطباء والممرضات".

وأضاف رونالدو "الظاهرة": "سيكون موسماً رائعاً مع الكثير من كرة القدم والمفاجآت".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت متحدثة باسم العيادة المتواجدة في وسط إيبيزا، أن رونالدو غادر المبنى، على الرغم من وجود مخرج جانبي لتجاوز وسائل الإعلام التي كانت تنتظره في الخارج.

وقال رونالدو يوم الأحد، إنه يعالج من نوبة حادة من المرض بعد نقله إلى المستشفى يوم الجمعة.

وقالت صحيفة "دياريو دي إيبيزا" المحلية الإيطالية، إن نجم ريال مدريد السابق عولج في العناية المركزة بالالتهاب الرئوي في المستشفى العام في المدينة، قبل نقله إلى العيادة.

وتم اختيار رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، كأفضل لاعب في العالم لعام 2015، ثلاث مرات قبل اعتزاله لكرة القدم في عام 2011، وهو زائر منتظم إلى إيبيزا، حيث يملك منزلاً هناك.