إعادة تأهيل طريق برزة مشفى تشرين العسكري

جهينة نيوز

أكد مدير الصيانة في محافظة دمشق المهندس جمال إبراهيم، أنه يتم العمل على إعادة تأهيل وتوسيع طريق برزة مشفى تشرين العسكري. وفي تصريح صحفي، قال إبراهيم: "إن محافظة دمشق بالتعاون مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية تعلم على إعادة تأهيل وتوسيع طريق برزة مشفى تشرين العسكري الذي يمتد من أمام دوار الشرطة العسكرية إلى مبنى إدارة الخدمات الطبية بطول 1200 متر".

وأضاف: "يتم العمل في المرحلة الأولى على إعادة تأهيل البنى التحتية وإزالة كابلات الهاتف والكهرباء من جسم الطريق للتمكن من صيانته بشكل دوري ومعالجة مجاري المياه والصرف الصحي وتسليكها ضمن أنابيب"، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع مديرية الموارد المائية لصب مسارات العبارات المائية والأقنية البيتونية لضمان نقل المياه من مجاري السيل الواصلة من منطقة برزة إلى بساتين برزة لسقاية أراضي الفلاحين فيها وتحقيق جريان سليم للنهر ومسارات صحيحة لمياه الأمطار والصرف الصحي والوقاية من الطوفانات.

ولفت إبراهيم إلى أن المرحلة الثانية تشمل العمل على جمالية الطريق وتوسيعه بعد أن كان عرضه لا يتجاوز 6 أمتار وتجهيز الأرصفة على جانبي الطريق بعرض 3 أمتار.

كما أشار إلى أن مديرية الإنارة التابعة لمحافظة دمشق تواكب مخططات إنارة الطريق وتنفيذ أعمدة الإنارة على جانبي الطريق لوضعه بالخدمة مؤكدا أن الطريق لم يخرج من الخدمة خلال تنفيذ المشروع حيث تم إجراء تحويلة مرورية على جانبي الطريق.

واختتم مدير الصيانة في محافظة دمشق حديثه بالتأكيد على أن ورشات العمل تعمل على توسيع الطريق الفرعي ليصبح بعرض 20 متراً من أمام مشفى تشرين باتجاه دوار الشرطة العسكرية.