مهرجان “فرح الطفولة” خلال أيام العيد

جهينة نيوز

تقيم مديرية المسارح والموسيقا- مسرح الطفل تظاهرة فرح الطفولة خلال فترة عيد الفطر السعيد، وتتضمن: عروض مسرحية على مدى ثلاثة أيام متتالية هي: “أرنوب الحكيم” إخراج محمد سويد على مسرح العرائس الساعة الواحدة ظهراً، عرض “فلة والأقزام السبعة” إخراج سعيد عطايا على مسرح الحمراء الرابعة عصراً، “الريشة البيضاء” إخراج وليد الدبس على مسرح القباني السادسة مساء، "خفيف ظريف" على المسرح الروماني بحديقة تشرين السابعة والنصف مساء.

على أن تستمر مسرحية “الريشة البيضاء” على خشبة مسرح القباني حتى نهاية شهر حزيران.

وبيَّن الأستاذ بسام ناصر مدير مسرح الطفل أن نجاح تظاهرة فرح الطفولة العام الماضي شجع المديرية على الاستمرار بها، خاصة وأنها تقام في فترة العيد حرصاً على إدخال الفرح إلى قلوب أطفالنا، وأشار إلى أن عروض التظاهرة بعضها جديد وبعضها سبق وأن قدمته المديرية في مناسبات مختلفة، ويتطلع ناصر أن تُعمَّم التجربة في المحافظات السورية جميعها لإتاحة الفرصة أمام أطفالنا لمتابعة العروض الخاصة بهم، ونوه إلى أن مسرح الطفل يحاول قدر الإمكان تقديم العديد من الفعاليات بهدف تحقيق التسلية والفائدة لأطفالنا من خلال المسرح، وأوضح أن مسرح الطفل يقوم حالياً بالتحضير للعرض العرائسي “دميتي” وهو من تأليفه وإخراجه، إذ سيحاول تقديم العرض برؤية مختلفة محاولاً قدر الإمكان الاستفادة من فضاء الدمية بحيث تتحول في عرضه إلى ممثل، إلى جانب رغبته في استخدام مجموعة من التقنيات على صعيد الإضاءة والخدع، ومن المقرر تقديم العرض ضمن احتفالية وزارة الثقافة بيوم الثقافة في الشهر 11 ومن المفترض كذلك كما بيّن ناصر تقديم عرضين مسرحيين للأطفال من إخراج فؤاد حسن وتاج الدين ضيف الله.