خطوة رائدة ببث الدوري الإسباني مجاناً في 8 دول

جهينة نيوز

توصلت رابطة كرة القدم في إسبانيا إلى اتفاق استثنائي مع شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك لتمكين مستخدميها في جنوب آسيا من متابعة مباريات الدوري الإسباني مباشرة ومجاناً.

ووصفت الرابطة الإسبانية هذا الاتفاق مع شبكة التواصل الاجتماعي الأولى في العالم بـ"الرائد"، والذي "يفتح حقبة جديدة في النقل المباشر للأحداث الرياضية".

وأوضحت أن "كل المباريات الـ380 لأندية الدرجة الإسبانية الأولى في كرة القدم ستصبح متوفرة مجانا على فيسبوك في ثماني دول: أفغانستان، بنغلادش، بوتان، الهند، نيبال، جزر المالديف، سريلانكا وباكستان".

وهي المرة الأولى التي توقع فيها الرابطة عقداً للنقل المباشر عبر منصة شبكة للتواصل الاجتماعي، والعقد يستهدف يشكل خاص الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، مع 1,3 مليار نسمة. ويبلغ عدد مستخدمي الهواتف الخليوية في الهند أكثر من مليار شخص، بينما يتمتع نحو نصف المليار باتصال شبكة الإنترنت.

وأعربت الرابطة عن سرورها بتوقيع "عقدها الأول للنقل المباشر عبر منصة شبكة للتواصل الاجتماعي"، دون إعطاء تفاصيل عن القيمة المالية التي قدرتها صحيفة "ماركا" بـ 90 مليون يورو.

وأشار البيان إلى أن "الاتفاق الذي يمتد لثلاث سنوات، يبدأ من موسم 2018- 2019 الذي ينطلق الجمعة"، مؤكدا أن "جميع المباريات ستكون متوفرة على الصفحة الرسمية للدوري في فيسبوك، وأيضا على الصفحات الخاصة بكل ناد".

وعلق رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس على الاتفاق بالقول "الليغا هي مرجع لكرة القدم العالمية وهذا الاتفاق يشكل ارتياحاً هائلاً بالنسبة إلينا حتى الآن، فعدد الأشخاص الذين سيتمكنون من مشاهدة المباريات مباشرة في هذه المنطقة الجغرافية سيكون مهما جدا أكثر من أي وقت مضى، وسيتمكنون من مشاهدتها مجانا عبر فيسبوك".

ويعد بث المباريات عبر فيسبوك أحدث خطوة ضمن اتفاقيات تعاون بين شركات عملاقة في مجال الإنترنت، ودوريات كرة القدم الكبرى.

أ ف ب