الحكم بالسجن على روسي وروسية للتعامل مع “داعش” في سورية

جهينة نيوز

أصدرت محكمة في محافظة كيميروفو في سيبيريا الروسية اليوم حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات وعشرة أشهر على روسية من سكان مدينة نوفوكوزنيتسك بعد إدانتها بتجنيد فتيات لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلنت إدارة هيئة الأمن الروسية في كيميروفو أن المواطنة الروسية سافرت إلى تركيا عام 2013 وتسللت منها إلى سورية وعاشت مع زوجها وهو أحد عناصر التنظيم الإرهابي في حلب ومدن أخرى كان ينتشر فيها إرهابيو "داعش" وقامت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتحريض فتيات من روسيا للقدوم إلى سورية والانضمام إلى التنظيم الإرهابي وبعد مقتل زوجها عادت إلى روسيا حيث خضعت للمحاكمة.

كما أصدرت محكمة شمال القوقاز العسكرية حكما بالسجن لمدة تسع سنوات على روسي من سكان أنغوشيا بعد إدانته بتهمة الإنتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في سورية.