عشرات القتلى بانهيار جسر في جنوة الإيطالية

جهينة نيوز

انهار جسر يمثل جزءا من طريق سريع في مدينة جنوة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن جهاز الإطفاء، مخلفا عشرات القتلى.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن جسرا مرتفعا انهار جزئيا. دون تأكيد على عدد الوفيات أو الإصابات، فيما نقل التلفزيون الإيطالي عن نائب وزير النقل، قوله إن هناك 7 قتلى على الأقل في حادث انهيار الجسر، فيما قالت وسائل إعلام محلية أخرى إن الحادث خلف "عشرات القتلى"، دون أن تحدد عددهم.

وقال تلفزيون "سكاي تي جي 24"، إن جزء من جسر موراندي الذي يشكل الطريق السريع ايه 10 إلى جنوة إنهار"، مضيفا أن "عمليات الإنقاذ ما زالت جارية وتم إيقاف المرور وتحويل السير".

وأقيم الجسر على الطريق السريع (إيه 10) في ستينيات القرن الماضي، وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016.

​بدورها، قالت الحكومة الإيطالية، في بيان لها، إنها "تخشى من مأساة كارثية جراء انهيار الجسر"، كما كتب وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينيلي على حسابه عبر موقع "تويتر": "نتابع بخوف كبير ما حدث في جنوة والذي يبدو كمأساة مروعة".