ما حقيقة توقف برنامج “تخاريف” لوفاء الكيلاني؟

جهينة نيوز:

نفت مصادر مقربة من الإعلامية "وفاء الكيلاني" ماتردد مؤخراً عن وقف برنامج “تخاريف“ الذي تعود به لجمهورها على شاشة ام بى سى، بعد فترة غياب منذ تقديمها لبرنامج “المتاهة“ على شاشة mbc حيث تعطل انطلاق البرنامج لفترة نظراً لانشغالها بزواجها من الفنان السوري تيم حسن.

وحيث أكدت المصادر أن سبب عدم الإعلان عن البرنامج بشكل رسمي – حتى الآن- هو رغبة القناة في تقليص عدد الحلقات في كل موسم من مواسمه.

وبدأت “الكيلاني” في عقد جلسات العمل مع فريق الإعداد الخاص بالبرنامج الجديد الذي يشهد تغيرًا كبيرًا عن فرق الإعداد التي عملت معها في البرامج السابقة، ومن المقرر أن تبدأ “الكيلاني” في تصوير حلقاته عقب إجازة عيد الأضحى المقبل في استديوهات mbc بلبنان.

البرنامج تدور حول فكرته في قالب فني اجتماعي، كما يشتمل على فقرات إنسانية كذلك تدور فكرته حول مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالنجوم وتستضيف خلاله عدد كبير من نجوم الفن والكرة وذلك بعيداً من الأمور الساخنة والشائكة التي اعتادت الكيلاني تناولها في برامجها، البرنامج من إخراج حسين المنباوي، الذي تولى إخراج مسلسل “حلاوة الدنيا”.