"حلا شيحا" تتلقى عرضاً مالياً للعودة إلى الحجاب؟!

جهينة نيوز:

تلقت الفنانة المصرية حلا شيحا أغرب ردة فعل بعد خلعها الحجاب. فقد نشر أحد المتابعين عبر حسابه على "تويتر" تغريدة عرض عليها من خلالها مبلغاً مالياً.

وطلب منها المغرّد وهو سعودي ويدعى خالد أن ترتدي الحجاب مجدداً. وأشار إلى أنه مستعد لأن يقدم لها 300 ألف جنيه مقابل ذلك.

وكتب: "مستعد أدفعلك 300000 جنيه. بس ترجعي للحجاب يا أستاذة حلا". وتفاعل معه عدد كبير جداً من المتابعين.

وطلب منه أحد هؤلاء أن يعطيه هذا المبلغ مبدياً استعداده لارتداء الحجاب بنفسه. ويشار إلى أن الفنانة المصرية كانت أعلنت إغلاق حسابيها على "تويتر" و"فايسبوك" مباشرة بعد انتشار خبر نزعها للحجاب.

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