السيطرة على منطقة أم مردخ شمال غرب تلول الصفا وتضييق الخناق على إرهابيي “داعش” في بادية السويداء

جهينة نيوز

شددت وحدات من الجيش والقوات الرديفة الطوق على الارهابيين المتمركزين في تلول الصفا بعد سيطرتها على منطقة أم مردخ الى الشمال الغربي منها بالتوازي مع استهداف تحصيناتهم وتحركاتهم في التلول واحباط اي محاولات لكسر الطوق عليهم.

وحسبما ذكرت سانا أن وحدة من الجيش نفذت رمايات مركزة على محور تحرك الارهابيين في المنطقة اسفرت عن تدمير سيارتي بيك اب دفع رباعي مزودتين برشاشين ثقيلين على المحور الجنوبي الغربي من التلول.

واشتبكت وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة مع مجموعة إرهابية من تنظيم “داعش” حاولت كسر الطوق المحكم الذي فرضته عليها وحدات الجيش في تلول الصفا أكبر معاقلها في بادية السويداء والتسلل للاعتداء على نقاط عسكرية على محور التلول الجنوبي باتجاه قرية الرحبة.

وانتهت الاشتباكات بإفشال الهجوم ومقتل 5 إرهابيين والقاء القبض على آخر وتدمير ما بحوزتهم من اسلحة وذخائر في حين استغل بقية أفراد المجموعة الارهابية وعورة المنطقة وكثرة صخورها وفروا باتجاه اوكارها في منطقة تلول الصفا .

وحرر الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أمس مرقب قبيان وحوية غصين والكسيرة وتل ابو غانم على الجهة الشمالية والشمالية الغربية من تلول الصفا بعد اشتباكات مع ارهابيي “داعش” وتدمير تحصيناتهم فيها وملاحقة فلولهم والقضاء على أعداد منهم.