ارتفاع سعر الليرة التركية بعد إعلان مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية

جهينة نيوز

ارتفع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الثلاثاء بعدما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية المستوردة من الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات وكالة "بلومبرغ"، أن العملة التركية (الليرة) ارتفعت بنحو 5% لتصل إلى 6.5455 ليرة لكل دولار، بعد فترة وجيزة من إعلان أردوغان.

وقال الرئيس التركي، في وقت سابق، أن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية، كما أنها عازمة على تصنيع وتصدير منتجات بجودة أفضل من تلك، التي تستوردها بعملات أجنبية.

ويأتي ارتفاع العملة التركية، بعد أن سجلت في وقت سابق مستويات قياسية متدنية، إذ لامست مستوى الـ7 ليرات لكل دولار، وذلك في ظل التوتر، الذي تشهده العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وكان البنك المركزي التركي، قد أعلن أمس الاثنين، أنه اتخذ سلسلة تدابير لدعم الاستقرار المالي واستمرار الأسواق في عملها، وتعهد للبنوك العاملة في تركيا بتوفير كافة أنواع السيولة اللازمة.