العراق: اعتقال سبعة إرهابيين بينهم خمس إرهابيات من "داعش"

الثلاثاء, 14 آب 2018 الساعة 12:11 | سياسة, عربي

العراق: اعتقال سبعة إرهابيين بينهم خمس إرهابيات من

جهينة نيوز

اعتقلت القوات العراقية سبعة إرهابيين بينهم خمس نساء من تنظيم "داعش" الإرهابي في الموصل والفلوجة وكركوك.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه: إن “شرطة الموصل وبناء على معلومات دقيقة ألقت القبض في حي الأمن في الجانب الأيسر من المدينة على خمس إرهابيات من تنظيم داعش مطلوبات للقضاء كما ألقي القبض على الإرهابي “ا م ا” في حي نزال في الفلوجة”.

بدوره أعلن مركز الإعلام الأمني أن قوات الأمن في كركوك ألقت القبض على إرهابي وعثرت على عبوات لاصقة وناسفة خلال عملية تفتيش لمناطق وقرى في المحافظة.

وفي محافظة نينوى عثرت القوات العراقية على أربعة مقرات لإرهابيي داعش وزورقين وتم تمشيط 256 منزلا سكنيا في قرية قابوسية كما تم العثور على 6 عبوات ناسفة قرب قرية تل جدوع ومواد متفجرة موضوعة داخل برميل مدفون تحت الأرض في منطقة بعشيقة


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