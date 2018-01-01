اجراءات لتحديد اماكن الخلل في المنشآت السياحية!

جهينة نيوز

تقوم وزارة السياحة بإجراء الكشوف اللازمة على المنشآت السياحية وتحديد مواضع وأماكن الخلل في عملها وإرشاد أصحابها ومستثمريها إلى كيفية تلافيه.

وبيّن زهير ارض روملي مدير الخدمات والجودة في وزارة السياحة أن هذه التعليمات تأتي في إطار تطوير العمل الرقابي لوزارة السياحة من خلال الرقابة الوقائية على عمل المنشآت السياحية وتقديمها لكافة الخدمات وفق المعايير المعتمدة للجان الضابطة السياحية الوقائية العاملة في الوزارة.

وحددت مدة تتراوح مابين 3 إلى 10 أيام للتطبيق واتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً بحقها في حال عدم التنفيذ خلال المدة الزمنية الممنوحة، وذلك حرصاً من الوزارة على التزام أصحاب ومستثمري المنشآت السياحية بالمعايير والشروط والمواصفات الموضوعة في المجال الصحي, الغذائي, الخدمي, التشغيلي, والالتزام بالأسعار المعتمدة من قبلها وآلية الإعلان عنها بشكل واضح أمام الزبائن.

صحيفة تشرين