تفاح السويداء وعنبها إلى الأسواق الروسية

جهينة نيوز

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي استعداد الوزارة لاستجرار معظم تفاح السويداء المطروح بشرط تقديم كافة المحصول سواء المعد للتصدير أو المعد للسوق المحلية أو للتصنيع، مبيناً أنه تم إبرام عقد تصديري مع روسيا يتضمن عنب وتفاح السويداء.

وركزت المداخلات التي طرحها مديرو الدوائر الرسمية والمؤسسات خلال اجتماع في مبنى محافظة السويداء أمس على أهمية إقامة مشاريع تنموية في الريف الشرقي للمحافظة والاهتمام بالتصنيع الزراعي وفتح قنوات جديدة لتصريف الانتاج عن طريق السورية للتجارة.

وبيّن الغربي خلال اجتماعه بالمديرين أن المركز التنموي سيتم إطلاقه خلال ستة أشهر بعد أن أفرجت شركة الدراسات عن المخططات اللازمة والتي بقيت عندها نصف عام وأنه سيتم التوسع في إحداث المراكز التنموية الزراعية في المحافظة وتشجيع عملية الاستثمار وضمان تحقيق الربح للمزارعين بهدف تثبيت الفلاح بأرضه، مشيراً إلى أهمية وضع استراتيجية تسويقية تعتمد على جودة المنتج وأن مجلس إدارة شركة عصير الجبل الجديد والذي تشغل الوزارة معظم أعضائه سيجتمع قريباً، ويعلن عودة الشركة للعمل وهذا سيساهم بحل جزء من مشكلة تصريف الإنتاج.

تشرين