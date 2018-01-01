الصين تمنح مصر مركزا لتجميع الأقمار الصناعية بملايين الدولارات

جهينة نيوز

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خالد عبد الغفار، إن الصين منحت بلاده مركزا لتجميع الأقمار الصناعية، بقيمة 23 مليون دولار وقمرا صناعيا بقيمة 45 مليون دولار.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال توقيع مصر والصين الوثائق المتبادلة لمنحة تنفيذ مشروع إنشاء القمر الصناعي "مصر سات – 2" لتطبيقات الاستشعار عن بعد، أن وجود الإمكانيات الصينية ستساهم مصر كثيرا في مجال غزو الفضاء، مشددا على أن الدولة التي لن تسعى للدخول بشكل أكبر في مجال الفضاء، وامتلاك الأقمار الصناعية لن يكون لها موقع بين الدول المتقدمة.

وأضاف الوزير، أن جزء من القمر الصناعي "مصر سات-2" سيجمع في الصين، والجزء الآخر سيجمع في مدينة الفضاء المصرية، موضحا أن الاتفاقية تتضمن أيضا تدريب علماء مصريين لدى الجانب الصيني.

وتنوي مصر استخدام مشروع القمر الصناعي "مصر سات-2 " في تطبيقات الاستشعار عن بعد، بهدف خدمة المشروعات البحثية، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 64 مليون دولار.

روسيا اليوم