بماذا نصح «الحوثي» أردوغان لإنقاذ الليرة التركية!

جهينة نيوز

وجه القيادي البارز في جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، نصيحة، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص كيفية التعامل مع انهيار الليرة التركية.

وقال رئيس الهيئة العليا للجماعة عبر تغريدة في "تويتر"، أمس الاثنين: "قلناها قبل، والآن يصرح بها الرئيس التركي، ما يحدث لليرة فعل أمريكي باشتراك الوكلاء لها بالمنطقة".

وأضاف: "أنصحه داخليا بعزل بيرات البيرق (صهر أردوغان)، والتقليل من التصريحات وتنفيذها بالميدان، وإزالة القيود بالمناقشة مع القطاع الخاص لبناء الثقة وإيقاف الاستيراد عبر الدول الضالعة بالحرب الاقتصادية".

وكان وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، وهو صهر أردوغان قد أعلن، الجمعة الماضية، المبادئ الجديدة التي سيتم الالتزام بها في النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد.

وفقدت الليرة أكثر من 40 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، بفعل المخاوف من نفوذ أردوغان على الاقتصاد، ودعواته لخفض أسعار الفائدة وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.