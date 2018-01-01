241 مليار ليرة ودائع العقاري

جهينة نيوز

كشف مصدر في المصرف العقاري أن نسبة السيولة لدى المصرف بلغت في كافة العمولات 64% وبالليرة السورية 66% وبالعملات الأجنبية 46% .

وبين المصدر أن رصيد الأموال الجاهزة لدى المصرف بلغ 247,8 مليار ليرة وفائض السيولة القابلة للتوظيف 125 مليار ليرة في حين بلغت نسبة الديون الرديئة لإجمالي محفظة القروض 62% .‏

وأشار المصدر إلى أن أرصدة الودائع والحسابات الجارية بلغت 241 مليار ليرة ، موضحا أن رأس مال المصرف بلغ نحو 10 مليارات ليرة سورية مدفوعة بالكامل .‏

وبين المصدر أن المساهمين في المصرف هم مصرف سورية المركزي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وصندوق تقاعد موظفي ومستخدمي البلديات والبلديات من الدرجتين الأولى والثانية والمؤسسة السورية للتامين أما صافي أرباح المصرف فقد بلغ لغاية 30 /7 /2018 995,4 مليون ليرة.

صحيفة الثورة