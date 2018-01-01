أبراج يوم الثلاثاء 2018/8/14 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 8/14: شخص ثابت يكرس خياته وكل ما يعتقده صواب وقادر على التحكم بنفسه، يعيش من اجل اللحظة المالية وشديد الوعي ويتكيف مع المحن بشكل عام ولكن لا يحب ان يكون خاسر بالحياة شخص من النوع الذي لا يخاف دائماً عنده ردة فعل الاولى هي التجاهل وسلاحه هو الاقوى، عليك ان تنتبه من الماضي لأنه يوجد احد يسحبك للوراء او المستقبل يجرك للامام لهذا السبب حاول تعيش بالحاضر، عندك طاقة عالية تساعدك على ان تغير مسكنك او تنتقل من مكان إلى آخر، سنة ترويج ومشاركة عمل وبالامور القضائية القانونية والعقارية، يوجد مكسب على صعيد عقار هذه السنة، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم غير رائق لكن ليس سلبي نهارك تحضر لبناء امورك الشخصية لو شعرت ببعض العدائية لا تخجل من تراجع او من قرار او خيار لا ينفع مصلحتك، تجنب المناقشات لأن اليوم مع شركاء خاصةً شركاء عاطفة او عمل، تقدر ان تحقق وعود وأمنية وتقدر ان تأخذ وتعطي ولكن لا تفرض رأيك، كن حريص على شريكك ولا تخرج من الموضوع، اليوم غير راضي والخصم اقوى منك، اذا كان هناك بعض العرقلة او التعصيب هو بسبب القمر ببرجك مولود الحمل.

الثور: اليوم تساهم وتتواصل بالعمل وتجد نفسك بوضع مربك تراكم عمل، احتمال تنقل كثير، تستغل نهارك للعمل او تعمل بدل احد من زملائك ممكن ان تشعر بأن نهارك ضيق لا تلحق لذلك كن منظم واعمل جدول حتى لا تلتهي وبنفس الوقت راعي صحتك احتمال نهارك يدعك تحتاج لكل دقيقة ولكل لحظة نظراً لضيق الوقت لأن اليوم مسؤوليات كثيرة وعمل من مكان لمكان مولود الثور.

الجوزاء: اليوم تخوض مجال جديد تبحث بشأن معنوي مالي وتذهب بلقاءات وتفكر بتغييرات بالامكنة، احتمال ان تتطلع على نشاطات ثقافية تكون محفزة لك، اليوم فكر جديد تحصد شعبية تزيد اصول اللعب، للبعض تغييرات في ديكورات المنزل وبأخبار جميلة بالاولاد او تعب مع الاطفال، بالعموم يوم للتسلية وللهو ومفرح نهارك مولود الجوزاء.

السرطان: متعب نهارك تجد أن الكل يريد منك بمعنى كلها طلبات عائلية، حل مشاكل عائلية، قلق على احد من افراد عائلتك، لا تدخل بمواجهة، احتمال ان يكون صعب اليوم ومُلح، تتخيل اشياء واشياء لذلك انتبه من تعصيب، للبعض استقبال احد بمنزلك او يعمل لك عرقلة او تأجيل لقصة شخصية وللبعض ترتيبات على صعيد المنزل او على صعيد اشيائك الخاصة مكتبتك غرفتك، تصليحات في المنزل مخالفات قانونية، كن حذر مولود السرطان.

الاسد: يوم ايجابي تقدر ان تحقق مبتغاك ويكون في مجال اتصالات والحركة اليوم مساحتك كبيرة تقدر ان تلعب دور مميز تتلقى عرض او توقيع على عقد وتنجز مهمة ومشروع يخصك وللبعض يوم ناجح تعوض من خلاله كل تقصير وتراجع ايضاً جيد للزيارات وللاخوة والاخوات، تقدر ان تتكلم وتعبر عن كل افكارك مولود الاسد.

العذراء: تبرز كمحاور ناجح وتكسب تأييد بمحيطك.وتحاول ان تكون جاهز من اجل تحقيق ربح او تفاوض لمسألة مهنية او مالية او عملية بيع وشراء، هدايا مكافآت استرداد دين، مصالحة اليوم لقاء مقابلة، تحول مال ممكن ان يكون اليوم أدائك بأكثر من مكان حتى تقدر ان تخترع أشياء جديدة ويكون فيها امور مالية عند العذراء.

الميزان: اليوم تتأثر بتأثيرات فلكية كانت مزعجة ووصول القمر لبرجك يشحنك بطاقة ايجابية واعدة، تتفائل لأن اليومين السابقين صعبين، اليوم تدفع بمصالحك وتتوضح بعض من أمورك، تقدر أن تغير شيء بشكلك وبمظهرك، تطل باطلالة جميلة، اليوم تسرع من أمورك لأنها جيدة مولود الميزان.

العقرب: غير مرتاح للاجواء تغادر مكانك من دون النظر للوراء، دعك صمن اجواء الروتين لأن اي محاولة تغيير او سعي نحو الجديد تكون غير سهلة لكن لا تأمن بالوعود والتأجيل يكون افضل ولا تعقد حياتك اليوم التزم الصمت اذا شعرت بالامان باحد الاصدقاء يكون افضل، تحامل على نفسك هدئ من روعك، كن معتدل لأن اليوم تنتبه على اوراقك ومعاملاتك واغراضك لا تستعجل خذ نهارك على الهدا مولود العقرب.

القوس: اليوم ضغوطات وتعب لدائرة النشاطات، الاجواء الحميمية مع الاصدقاء، تسمع اخبار جديدة بكل الاحوال اليوم مناسب لا يخذلك الحظ قادر ان تحقق ما ترغب، الجو متعاطف معك، يوم تقلب نهارك كما تريد، اجتماعات لقاءات دعوات معارف جديدة، الاجواء جيدة حتى للاولاد جيد، عندك شعبية، نهارك قوي جداً لا تبتعد عن الناس لأن نهارك وحضورك ضروري مولود القوس.

الجدي: نهار متعب مضغوط على صعيد العمل، التزامات مهنية وعملية، تمالك أعصابك وقاوم أي انتقاد وعمل وجرب ان تتحدى بعملك حتى تحصل على نتيجة ممكنة وتميل كفة الميزان لصالحك، نظم امورك، فترتك تشير لتضارب بالمواعيد، احتمال ان تعيد عملك مرة ومرتين، بالعموم نهار لامتحان لمواهبك، انتبه لصحتك، تعمل مع الغرباء، شهرة، سمعة، تحقق شيء مهم، مسؤوليات كثيرة عند الجدي.

الدلو: مرتاح، خيالك اليوم واسع، ثقتك عالية، راضي عن الحركة والانتصارات،احتمال خط جديد يفتح لك معرفة جديدة، لا تتردد من اي محاولة فشلت بالسابق، احتمال وعود وسفر لمسافات بعيدة او اتصال من اماكن بعيدة، اليوم شعبياً ونسبياً نهارك جيد وجوه جديدة بكل اريحية عندك تجربة لأن اليوم للاستقبال وللاهداف مولود الدلو.

الحوت: اليوم نهارك وعود واوقات مفيدة وتهتم بأمور مالية، نظم امورك المالية وحاول ان تعمل ادخال تحسين عليها، تكون حريص على كل كلمة، عليك ان تنتبه اليوم لتحصل على قبول الاكثرية، بامكانك تتراجع وللبعض عندهم ديون وضرائب ومستحقات مالية او عقود مالية تتحرك ضمن امورك، انتبه على صحتك ومن المقربين اليوم يكون عندك مرافقة مريض شراء ادوية او شي يخصك مولود الحوت.