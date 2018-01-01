الحكومة الإسبانية تعلن عن مراجعتها لشروط بيع السلاح إلى تحالف آل سعود في اليمن

جهينة نيوز"

أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستراجع شروط بيع الأسلحة والمعدات العسكرية الإسبانية للسعودية والدول الأخرى المشاركة في عمليات التحالف العربي، الذي تقوده الرياض، في الأراضي اليمنية.

وقالت الخارجية الإسبانية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن مدريد تشارك الأمم المتحدة "القلق" من الهجمات المنفذة في اليمن، والتي راح ضحيتها الكثير من المدنيين في اليمن، مشيرةً إلى أن هذا الوضع "يزيد من حدة الكارثة الإنسانية الضخمة التي تعاني منها هذه البلاد".

وأكدت الوزارة في البيان أن "مبيعات المعدات العسكرية من قبل الشركات الإسبانية لجميع دول المنطقة تخضع لشروط صارمة تشمل ضمانات من حكومة البلد، الذي يجري توريد الأسلحة إليه، بأنها لن تستخدم خارج أراضي هذه الدولة".

وذكرت الوزارة أن "الحكومة الإسبانية، وبأمر من رئيسها "بيدرو سانشيز"، ستعيد النظر في هذه الشروط من أجل ضمان فعاليتها".

كما دعت الخارجية الإسبانية "جميع أطراف النزاع في اليمن إلى احترام مبادئ القانون العسكري الإنساني"، بما في ذلك تحديد الأهداف بدقة عالية والعمل بصورة متكافئة دون استخدام القوة المفرطة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي سقوط ضحايا بين المدنيين العزل.

وشددت الوزارة على ضرورة "الحد من استخدام الوسائل العسكرية"، مؤكدة أنه "لا حل إلا الحل السياسي لتسوية النزاع اليمني".

ويشار إلى أن الحجم الإجمالي لتوريدات الأسلحة الإسبانية إلى دول التحالف العربي بلغ في العام 2017، 361 مليون يورو، ونصيب السعودية من هذا المبلغ 270.2 مليون يورو، وهذا الرقم أكبر بنسبة 133% مما كان في العام 2016، وفي تموز 2018 وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" عقداً قيمته 2 مليار يورو مع شركة "Navantia" الإسبانية بشأن تصميم وإنتاج 5 فرقاطات من نوع "2200 Avante" لتوريدها للقوات البحرية السعودية.

ويأتي بيان الخارجية الإسبانية في الوقت الذي تدعو فيه أطراف دولية بينها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قيادة التحالف العربي للتحقيق العاجل في التقارير حول مقتل المدنيين اليمنيين، جراء غاراته على أنحاء مختلفة من البلاد وبالدرجة الأولى الضربة على مدينة "ضحيان" في محافظة صعدة التي أسفرت، حسب وزارة الصحة التابعة للحوثيين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن مقتل 51 مدنياً غالبيتهم من الأطفال، بالإضافة إلى 79 مصاباً.

وأعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي أنها سجلت أكثر من 17 ألف حالة لمقتل وإصابة المدنيين في اليمن منذ تدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في النزاع.

وذكرت المفوضية أن 6592 مدنياً قتلوا، وأصيب 10470 آخرون في اليمن، حسب تقديرات المنظمة العالمية، خلال فترة ما بين 26 آذار 2015 و9 آب 2018، وأشارت إلى أن التحالف العربي يتحمل المسؤولية عن معظم هذه الحالات التي وصلت إلى 10471 من أصل 17062 حالة.

وتحث منظمات حقوقية دولية الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا على وقف بيع أسلحتها للسعودية، مؤكدة أنها تستخدم لقتل المدنيين اليمنيين.