الأسبرين يقلل من خطر الإصابة بالإيدز عند النساء

جهينة نيوز

تناولت دراسة جديدة موضوع تناول الأسبرين بشكل يومي، وإمكانية تقليل خطر إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز» بنسبة 35%.

واختبر الباحثون في جامعة «مانيتوبا» هذه النظرية بإعطاء جرعات منخفضة من العقاقير المضادة للالتهاب لمجموعة من النساء في كينيا، وكانت النتائج صادمة، حيث انخفض عدد الخلايا المستهدفة بفيروس نقص المناعة البشرية في أجهزتهن التناسلية بنسبة 35%، بعد 6 أسابيع، وبعد سنوات من الدراسة، لم تصب النساء اللواتي يتلقين جرعات يومية من الأسبرين بالفيروس.

وقال المعد الرئيسي للدراسة، الدكتور «كيث فاوك»، إن "هذه النتائج واعدة للغاية"، لكنه أردف أنه من غير المحتمل اعتماد الأسبرين كإجراء وقائي من الفيروس، على الرغم مما أظهرته الدراسة من نتائج تشير إلى أن اللواتي لديهن خطر كبير للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، يجب أن يفكروا في إضافة الأسبرين إلى تدابير الحماية الخاصة بهن.

ويشار إلى أن الفيروس يتطلب خلايا حساسة في الجهاز التناسلي للإصابة به، حيث أظهرت الدراسات السابقة أن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم الأكثر عرضة لامتلاك هذه الخلايا الضعيفة.

وتحدث فاوك عن الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات لاستكشاف نطاق فوائد ومضار تناول الأسبرين بشكل يومي، والجرعات المختلفة التي يمكنها منع الإصابة بهذا الفيروس.