46 مليون ليرة تعويضات أضرار الجفاف لمزارعي الغاب

جهينة نيوز

قام فرع المصرف الزراعي التعاوني في شطحة بمحافظة حماة بصرف نحو 46.178 مليون ليرة، لمزارعي القمح في بلدات شطحة ونبل الخطيب والفريكة ومدينة سلحب بمنطقة الغاب عن الموسم الزراعي الماضي، كتعويضات عن الأضرار الزراعية الناجمة عن الجفاف والكوارث الطبيعية.

وبيّن مدير المصرف «عصمت خضور» وفقاً لوكالة "سانا" اليوم أن عدد المزارعين الذين شملهم التعويض 3 آلاف مزارع، موزعين على الجمعيات الفلاحية في المناطق المذكورة، مضيفاً أن قيمة التعويض وصلت إلى 3800 ليرة للدونم الواحد، منوهاً إلى أن عمليات الصرف تتم وفق جداول اسمية ترد من صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي في منطقة الغاب.

والجدير بالذكر أن مزارعي سورية بشكل عام يعانون من الكثير من الأضرار الناجمة عن عقبات كثيرة منها: شراء البذار بأسعار مرتفعة في العام الماضي، وشراء المحصول بأسعار منخفضة من قبل تجار الجملة.