العبادي: العراق ملتزم بعدم التعامل بالدولار مع إيران وليس بكل عقوبات أمريكا

الإثنين, 13 آب 2018 الساعة 22:00 | سياسة, عربي

العبادي: العراق ملتزم بعدم التعامل بالدولار مع إيران وليس بكل عقوبات أمريكا

جهينة نيوز

تراجع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن التزامه بالعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، قائلا إن حكومته ستتقيد فقد بحظر التعامل بالدولار في المبادلات مع طهران.

ونقل التلفزيون الحكومي عن العبادي قوله في مؤتمر صحفي: التزامنا في موضوع إيران هو عدم التعامل بعملة الدولار وليس الالتزام بالعقوبات الأمريكية.

وكان العبادي قال الأسبوع الماضي إن العراق يختلف مع الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على إيران لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه مما أثار انتقادات من ساسة عراقيين متحالفين مع إيران ومن الجمهورية الإسلامية.

وسئل العبادي عما إذا كانت بغداد ستوقف واردات الشركات الحكومية من السلع والأجهزة والمعدات من إيران فقال إن الأمر لا يزال قيد البحث، مضيفاً:لم نتخذ أي قرار بهذا الشأن بصراحة ولم نناقش هذا الأمر لحد الآن.

وكالات


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