وزارة الصحة تعلن عن استعداداتها لعطلة عيد الأضحى

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الصحة اتخاذها الإجراءات اللازمة لتوفير "الخدمات الطبية والإسعافية" للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

ونقلت صحيفة «تشرين» عن الصحة في بيان لها، أن أقسام الإسعاف والطوارئ في المشافي العامة ستعمل على مدار الساعة لاستقبال المواطنين، بالإضافة إلى المراكز الصحية المناوبة في المحافظات، و"جهوزية منظومة الإسعاف على المستوى الوطني"!

وتتضمن هذه الإجراءات، حسب البيان الوزاري، تطبيق نظام مناوبات للكوادر الطبية في المشافي والمراكز الصحية، وتأمين مخزونٍ كافٍ من الأدوية والمواد الطبية لاسيما الإسعافية، وتكثيف جولات فرق التقصي الوبائي على محال بيع الأغذية خاصة المطاعم وبيع المشروبات، والتشدد في قمع المخالفات التي يتم ضبطها.

وذكّرت الوزارة ببعض الإرشادات الصحية التي تضمن عطلة عيد آمنة مثل تجنب تناول الأطعمة المكشوفة أو التي يشك بسلامتها وقايةً من التسممات الغذائية، وتوخي الحيطة والحذر بكل ما يتعلق بألعاب الأطفال، ومتابعتهم وتوعيتهم المسبقة للابتعاد عن كل ما يسبب الأذى والضرر لهم، خاصة مسدسات "الخردق" والألعاب النارية والمفرقعات.

والجدير بالذكر أن مدير مشفى المواساة «عصام الأمين» قد صرّح قبل أيام لصحيفة «الوطن» عن تبقي سيارة إسعاف واحدة فقط من مخصصات المشفى، في حين أن مخصصات المشفى 6 سيارات إسعاف، وأنه تم التوصل لإصلاح جهاز المرنان بعد تعطله لسنوات، مما يعني عدم جهوزية واحدة من أهم المشافي في العاصمة دمشق.