عودة محطة مياه عين الفيجة للعمل بكامل طاقتها

جهينة نيوز

تحدث كبير المهندسين محطة مياه عين الفيجة «عزام دوغوظ» أن المحطة بدأت العمل بطاقتها الكاملة، لتوفر مياه الشرب لكافة سكان دمشق.

وبحسب وكالة «نوفوستي» قال دوغوط اليوم "المحطة تضخ 400 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وتوفر بشكل كامل احتياجات مدينة دمشق".

بلدة عين الفيجة التي تقع بمنطقة وادي بردى في الريف الشمالي الغربي لمدينة دمشق، مبتعدةً عنها نحو 20 كم، تعتبر إحدى المصادر الرئيسية لمياه العاصمة دمشق.

ويشار إلى أن مدينة دمشق عانت من أزمة خانقة في المياه في العام 2016، نتيجة شح المصادر المائية المتوافرة في تلك الفترة.

والجدير بالذكر أن أزمة مياه وادي بردى انتهت بتوقيع اتفاق خروج المسلحين من المنطقة، ودخول قوات الجيش السوري وإدخال عمال الصيانة لاتخاذ إجراءات الصيانة اللازمة، وإعادة ضخ المياه من النبع إلى العاصمة دمشق.