صندوق الاستثمار الأوروبي يسعى لاستثمار 500 مليار يورو في أوروبا

الإثنين, 13 آب 2018 الساعة 19:14 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

صندوق الاستثمار الأوروبي يسعى لاستثمار 500 مليار يورو في أوروبا

جهينة نيوز

ذكرت عدة تقارير عن عزم الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية رفع مخصصات الاستثمار الأوروبية، حيث أن الصندوق خصص قبل ثلاث سنوات ونصف، 315 مليار يور لإحياء المُناخ الاستثماري المتعثر.

وإلى الآن، يذهب جزء كبير من تمويل الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية للأبحاث والتطوير وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما الاستثمار في الإبتكار والبنى التحتية ما زال أدنى مما كان عليه قبل الأزمة المالية الأوروبية، لذلك تم رفع مستوى المشروع.

ويهدف الاستثمار الجديد الوصول إلى 500 مليار يورو بحلول عام 2020، مع المحافظة على مبدأ أن "كل تمويل أوروبي بيورو واحد يمكنه تحقيق استثمار يصل حتى 15 يورو"، وقام الصندوق بضخ 26 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي و7.5 مليار يورو من مصرف الاستثمار الأوروبي.

ويبقى السؤال المطروح في الساحة الأوروبية، هل سيستعمل معدل الرافعة المالية الذي يعمل عليه مصرف الاستثمارات الأوروبي في تمويل مشاريع تتعلق بالصحة وخدمة الانترنيت والطاقة المتجددة في دول أوروبا مثل بولندا وأستونيا والبرتغال وإسبانيا!


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