ميركل "عدم استقرار الاقتصاد التركي لن يفيد أحد"

جهينة نيوز

قالت المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» اليوم الاثنين، إن عدم استقرار الاقتصاد التركي لن يفيد أحد، مبينة أنها ترغب في رؤية الاقتصاد التركي مزدهراً.

ونوّه الناطق باسم الحكومة الألمانية «ستيفن سيبرت»، أن استقرار الاقتصاد التركي يصب في صالح ألمانيا، وأن بلاده تتابع الوضع في تركيا عن قرب.

واعتبر وزير الاقتصاد والطاقة الألماني «بيتر ألتماير» أن الرسوم التي فرضها «دونالد ترامب» على الواردات التركية والصينية يمكنها أن تضر بالاقتصاد العالمي.

وأضاف «ألتماير» لصحيفة «بيلت أم زونتاغ» مساء أمس، أن تركيا بالنسبة لأوروبا تعني "الأمن والموثوقية".

وأضاف أن بلاده تعمل مع أنقرة بشكل "عظيم" في مسألة الهجرة وترغب في تطوير العلاقات الاقتصادية مع تركيا.

وأشار إلى أنه مسؤول عن مصالح أكثر من 7 آلاف شركة ألمانية تعمل في تركيا، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه يرتب لزيارة سيجريها برفقة وفد موسع في تشرين الأول المقبل للقاء وزيري الاقتصاد والطاقة التركيين.

وبدوره أشاد وزير الخزانة والمالية التركي «براءت ألبيرق»، بتصريحات الوزير الألماني والتي انتقد فيها فرض «ترامب» رسوماً على الواردات التركية، مما أدى لتراجع حاد في أسعار صرف الليرة.

والجدير بالذكر أن الليرة التركية شهدت هبوطاً حاداً في سوق الأوراق المالية العالمية نتيجة هذه العقوبات، ما أثر سلباً على اقتصادات عدد من الدول المرتبطة معها باتفاقات تجارية، وكانت الإمارات العربية المتحدة أول المتضررين.