ثغرة أمنية جديدة في رسائل الواتساب.. فما هي؟

جهينة نيوز

عثر باحثون مؤخراً من شركة "Check Point" على ثغرة في خدمة الرسائل واتساب والتي يمكن أن تُعرض مستخدمي التطبيق للاحتيال من خلال الدردشات والتلاعب بها.

فإن التطبيق المملوك لـشركة Facebook، والذي يضم حالياً أكثر من 1.5 مليار مستخدم، ويحظى بشعبية واسعة، كان بالفعل هدفاً لجمة محاولات احتيال من خلال تذاكر الطيران المجانية إلى قسائم البيع بالتجزئة...

كما حذرت متاجر التجزئة الكبيرة المعروفة بــ"لولو هايبر ماركت" مستخدمي خدعة القسائم التي يتم تداولها من خلال الواتساب لجذب الأشخاص في المشاركة لمنح تفاصيلهم الخاصة، بما في ذلك الحساب المصرفي ومعلومات بطاقة الائتمان.

وحيث تسمح هذه الثغرة للمتسللين بانتحال شخصيتك ونشر رسائل مزيفة بدلاً عنك عبر المحادثات الجماعية من خلال فك شفرة الاتصالات بين نسخة واتس آب على الهواتف الذكية ونسخته على الويب.

وصرح متحدث باسم "Check Point" إن هذه الثغرة ستتيح للمحتالين فرصاً أكبر للنجاح في التلاعب بالناس وإستغلالهم، فيما قام الباحثون بإبلاغ واتس آب بهذه الثغرة الأمنية.