50 أسرة تعود إلى قرية نامر بريف درعا ويطالبون بالإسراع في تأمين الخدمات الأساسية

جهينة نيوز

بدأ أهالي قرية نامر شمال شرق مدينة درعا بنحو 22 كم بالعودة إلى منازلهم بعد 6 سنوات من التهجير القسري لهم من قبل التنظيمات الإرهابية، مؤكدين الحاجة الملحة لإعادة تأهيل وإصلاح ما خربه الإرهابيون بالسرعة الممكنة لترسيخ حالة الاستقرار التي حققها الجيش العربي السوري ودعمهم لبواسله وافتخارهم ببطولاته وتضحياته التي أعادت الأمن والاستقرار لكامل ربوع محافظة درعا .

وفي لقاءات مع الأهالي يطالب أحمد القادري بلدية قرفا التي تتبع لها القرية بالإسراع في إصلاح ما خلفه الإرهاب والمساهمة في إعادة الخدمات الأساسية وإعادة فتح الطرقات التي أغلقها الإرهابيون.

مراد الريابي يشير إلى حجم الدمار الذي خلفه الإرهاب وحاجة القرية إلى تنظيف الطرقات وإزالة الأنقاض وإعادة خدمات الكهرباء والمياه وتأهيل الفرن والآبار المغذية للبلدة بمياه الشرب والمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد مبينا المعاناة التي سيتكبدها طلاب القرية عند الدراسة في مدارس البلدات المجاورة وحجم الضغط وكثافة الطلاب فيها.

رئيس مجلس بلدة قرفا محمد الغزالي التي تتبع لها قرية نامر يشير إلى أن مجلس البلدة يستقبل طلبات المواطنين الذين تعرضوا لأضرار في ممتلكاتهم ليصار إلى تنظيم الضبوط الشرطية أصولاً وبالتالي تعويضهم بحسب الأصول المرعية موضحاً أن عدد سكان القرية 4200 نسمة عاد منهم حتى الآن 50 أسرة .

ويبين الغزالي أنه يتم العمل حالياً على تنظيم كشوف تقديرية بالأضرار التي طالت الأملاك العامة والخاصة مشيرا إلى أن ثلاث مدارس بحاجة إلى ترميم جزئي ومدرسة واحدة بحاجة لإصلاح كلي.

ويلفت الغزالي إلى أنه يتم تزويد الأهالي العائدين إلى القرية بالمياه من خلال بئر وصهريج في حين تم إعداد الكشوف اللازمة لإجراء الصيانات اللازمة للبئرين الآخرين وتزويدهما بمعدات العمل من لوحات كهربائية ومحركات ضخ الغاطسات وغيرها والتي سرقها أو خربها الإرهابيون.

سانا